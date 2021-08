Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 agosto 2021 a Ladispoli, comune della città di Roma. Un uomo di 66 anni, Massimo Armeni, si era recato al mare con la sua famiglia ma in pochi istanti si sono resi protagonisti di una tragedia. I figli di 6 e 8 anni stavano facendo il bagno quando in difficoltà a causa delle onde hanno iniziato a chiedere aiuto.

I genitori si sono precipitati da loro per aiutarli, la corrente li stava trascinando verso gli scogli. È stato il padre a portarli in salvo, un gesto eroico che però gli ha fatto perdere la vita davanti agli occhi spaventati di moltissimi bagnanti. Anche gli assistenti di salvataggio di uno stabilimento balneare vicino si sono gettati in mare per aiutare, ma non sono riusciti ad evitare la drammatica morte dell’uomo. Il 66enne è stato improvvisamente travolto dalla corrente, in pochi minuti è annegato ed è morto.

Massimo Armeni è stato subito portato sulla spiaggia, dove hanno provato a lungo a rianimarlo, ogni tentativo si è però rivelato inutile. Sul luogo della terribile vicenda avvenuta su una spiaggia libera di Ladispoli immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, l’uomo era già morto.

La moglie della vittima e i loro figli sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate. Fortunatamente, però, le loro condizioni non sono gravi. Sull’accaduto indagano i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto.

