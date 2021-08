Prizzi, 51enne ucciso a colpi di bottiglia: la compagna confessa l’omicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 5 agosto 2021 a Prizzi, in provincia di Palermo. Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento, era in una pozza del suo sangue accanto a dei cocci di vetro. La vittima non era sola in casa, insieme a lui c’era anche la compagna 36enne.

In seguito all’accaduto sono intervenuti i carabinieri sul luogo del delitto avvenuto ieri sera a Prizzi. Anche il medico della guardia medica si è precipitato nell’abitazione della coppia, per l’uomo però non c’era ormai più nulla da fare, non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso. Stando ad una prima ipotesi sarebbe stata la compagna ad uccidere il 51enne con un violento colpo di bottiglia sulla testa, probabilmente in seguito ad una lite violenta. Gli agenti hanno trasportato la donna in Caserma, dove è stata interrogata per tutta la notte.

51enne trovato morto a Prizzi, la compagna confessa di averlo ucciso

Dopo un lungo interrogatorio la donna ha confessato di aver ucciso il compagno. Stando alle indagini svolte i due nell’ultimo periodo litigavano spesso in modo alquanto animato. Ieri l’ennesima lite, ma questa volta la situazione è degenerata. A quanto pare lei in preda alla furia lo ha colpito in testa con una bottiglia di vetro uccidendolo. Dopo averlo colpito nel tardo pomeriggio di ieri la 36enne è uscita di casa in stato confusionale, aveva le scarpe sporche di sangue. Notandola un poliziotto ha cercato di capire cosa le fosse successo, lei in preda allo shock ha detto: “A casa mia c’è un morto. È il mio compagno, l’ho ucciso io.”

