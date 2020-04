Reggio Calabria, spara all’ex compagna alla gamba: 38enne in manette

É successo l’altro ieri notte a Reggio Calabria, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Arghillà. Un uomo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine, Damiano Amato, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi ha sparato all’ex compagna alla gamba con diversi colpi di arma da fuoco. Dopo averla ferita si è subito dato alla fuga con il tentativo di far perdere le sue tracce.

La donna, dopo la sparatoria, si è recata in caserma con le ferite da arma da fuoco. Ai carabinieri ha raccontato che era stato il suo ex compagno a spararle alla gamba. La vittima ha confessato che l’uomo più volte l’aveva maltrattata quando stavano insieme. Gli agenti hanno subito avviato le indagini, le ricerche dell’uomo non sono durate a lungo. Poco dopo i carabinieri hanno infatti trovato l’auto del 38enne davanti l’abitazione di una coppia di conviventi, anche loro già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’uomo si era rifugiato a casa della coppia pensando forse che lì non l’avrebbero trovato.

Giunti all’interno dell’abitazione della coppia a Reggio Calabria, gli agenti hanno perquisito l’appartamento e hanno trovato il 38enne. Dopo aver fatto i dovuti accertamenti, i poliziotti hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in carcere. La vittima, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stata portata in ospedale dove è stata medicata. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita.