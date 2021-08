Luca Storti trovato morto nei campi a Manerbio: era scomparso da giorni

Luca Storti è stato trovato senza vita nelle scorse ore nelle campagne di Manerbio, comune della città di Brescia. La vittima, un uomo di 42 anni, era scomparso nella giornata di domenica 1 agosto 2021. I droni dei Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche hanno avvistato il cadavere in un campo di granturco.

L’uomo si era allontanato da casa la scorsa domenica, quando dopo ore i suoi familiari non sono riusciti a mettersi in contatto con lui si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Da poche settimane era uscito da una comunità di recupero, in più occasioni aveva manifestato il desiderio di andare via per allontanarsi da tutto e tutti. Nella giornata di martedì era stata ritrovata la sua auto, dentro c’era anche il suo cellulare, di lui però nessuna traccia. Qualche ora dopo anche il corpo senza vita è stato ritrovato.

Il cadavere di Luca Storti dopo essere stato ritrovato è stato trasportato in ospedale. I medici effettueranno sul corpo della vittima l’esame autoptico per capire con certezza la causa della sua morte. Il 42enne era originario di Casalmaggiore ma da tempo viveva in provincia di Brescia, a Pontevico.

