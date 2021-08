Chico Forti, il commovente addio a Gianni Nazzaro: “Usa le nuvole”

Il noto cantante Gianni Nazzaro è morto lo scorso 27 luglio 2021, la notizia a Chico Forti è però arrivata in carcere con qualche giorno di ritardo. Il cantante lo aveva spesso sostenuto nella sua battaglia, i due erano molto amici ed è per questo che la notizia della sua morte lo ha scosso molto.

Dal carcere Chico Forti ha voluto dedicare parole speciali e piene di affetto all’amico per rendergli omaggio. A detta sua cerca di vedere il lato positivo in ogni situazione, senza mai mollare anche quando le cose sono irrisolvibili e drammatiche. Nella sua lettera ha fatto poi sapere che con ansia aspetta di rivedere di notte in cielo per scoprire quale delle stelle ha scelto come nuova residenza. Ha poi continuato dicendo che Gianni Nazzaro per lui era più di un semplice, grande e capace cantante, era un amico. L’uomo cercava sempre nuove persone per sostenere la sua battaglia e con orgoglio indossava sempre il suo braccialetto.

Chico Forti dal carcere rende omaggio a Gianni Nazzaro, invita amici e familiari a vedere il lato più luminoso

Chico Forti si è detto certo del grande dolore che la sua perdita ha causato alla sua famiglia e agli amici più cari. Li ha però invitati a vedere il lato luminoso della sua scomparsa. Quale? Ora è senza dolore, non soffre più e canta agli angeli. A detta sua l’amico voleva essere ricordato con il suo caloroso sorriso ed è così che per sempre resterà nella sua memoria. Ha poi concluso il suo commovente messaggio con queste parole: “Addio Gianni, fai buon viaggio usando le nuvole per navigare. Rimarremo sempre amici, con il vento in faccia.”

