Canada, ondata di caldo record: 49,5 gradi e decine di anziani morti

In Canada un caldo mai registrato prima. Il termometro ha superato i 49,5 gradi.

Lo ha riferito il servizio meteorologico, mentre l’associazione Environment and Climate Change Canada ha commentato su Twitter che “sono stati battuti i record di temperatura giornalieri e di tutti i tempi per il terzo giorno consecutivo“.

A Vancouver, il dipartimento di polizia ha chiesto di chiamare il 911 solo per le emergenze.

“Vancouver non ha mai sperimentato un caldo come questo, e purtroppo decine di persone stanno morendo“, ha detto il sergente Steve Addison.

“I nostri agenti sono al limite, ma stiamo ancora facendo tutto il possibile per proteggere le persone“.

L’ondata di caldo in Canada è dovuta a una cupola di alta pressione che si libra sopra gli Stati Uniti nordoccidentali e il Canada.

Canada: decine di morti improvvise

Il giornale The Globe and Mail scrive che le autorità della Columbia Britannica hanno ricevuto 233 segnalazioni di decessi.

Le autorità parlano di “conseguenze disastrose per famiglie e comunità“.

“Sono in polizia da 15 anni e non ho mai visto un numero di morti improvvise così elevato in così poco tempo“, ha commentato il sergente Steve Addison.

Come riporta la Bbc, da venerdì solo a Vancouver si sarebbero registrati 65 decessi improvvisi.

La Polizia Federale e quella locale della città di Vancouver hanno annunciato che almeno 134 persone sono morte improvvisamente a partire da venerdì scorso.

Un caldo mai registrato