La Polizia di Innsbruck ha scoperto il corpo di una donna di 89 anni mummifica to, dopo oltre un anno dal decesso, avvenuto nel giugno 2020.

Il figlio, 66 anni, voleva continuare a percepire la pensione della madre anche dopo che l’anziana donna era morta.

Così ha deciso di conservare il corpo della donna in cantina, per continuare a ricevere i soldi.

A scoprire la verità sul suo diabolico piano il postino.

L’uomo, pieno di sospetti, ha chiesto al figlio di vedere il beneficiario degli assegni di pensione.

Quando si è rifiutato di presentare la madre, il postino ha depositato la denuncia alle autorità, che hanno avviato l’inchiesta fino alla macabra scoperta.

Mummifica la mamma: il macabro piano

Come reso noto dai funzionari di Polizia in una nota: “L’uomo si è assicurato che non si sentissero odori sgradevoli. Ha conservato sua madre con impacchi di ghiaccio, che ha regolarmente cambiato. Ha assorbito tutti i fluidi corporei con le bende. Quando ha finito tutte queste operazioni, ha coperto sua madre di lettiera per gatti. Alla fine, il cadavere è stato mummificato“.

Al fratello, che più volte ha chiesto notizie della madre, l’uomo ha detto che le condizioni della donna erano molto critiche e che era stata ricoverata in una struttura specializzata.

L’autopsia ha escluso l’omicidio di sua madre: è ora accusato di frode e occultamento di cadavere.

Un caso simile verificatosi a Albisola Superiore

Un caso simile a questo austriaco si è verificato, a febbraio 2019, a Albisola Superiore.

Per mesi, il figlio di una donna di 95 anni, ha continuato a vivere con il cadavere della madre, per riscuotere la pensione.

“E’ morta mentre le stavo dando da mangiare un po’ di gelato, era il giorno in cui è crollato il ponte a Genova e ho deciso di lasciarla lì“, aveva ammesso Franco Sirello, 63 anni.

“Avevo bisogno di qualche spicciolo – ha detto l’uomo al sostituto procuratore – Prendevo la sua pensione“.