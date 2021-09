Canada: 39 minatori bloccati a 1200 metri di profondità

Trentanove minatori si trovano intrappolati da oltre 24 ore nella miniera Totten Mine del Canada Orientale, in Ontario, per un incidente.

Le cause sembrano collegarsi a un problema meccanico che ha interrotto l’accesso all’uscita principale della miniera.

Al momento sembra che nessuno dei minatori sia rimasto ferito nell’incidente, avvenuto domenica pomeriggio.

I lavoratori si trovano in diversi punti di riparo tra i 900 e i 1.200 metri sotto terra.

Lo United Steelworkers, sindacato che rappresenta 30 dei 39 minatori intrappolati, si dice cautamente ottimista che tutti verranno evacuati in sicurezza.

In una nota si legge che “le squadre di soccorso hanno raggiunto i minatori e stanno iniziando a spostarli tramite un sistema di scale di uscita secondario“.

“Nessuno era a bordo del sistema di trasporto principale quando si è verificato l’incidente“, ha detto la portavoce Danica Pagnutti, spiegando che una parte di equipaggiamento pesante si è scontrato con l’ascensore del sistema di trasporto principale.

Doug Ford, premier dell’Ontario ha twittato: “Comprendiamo che questo salvataggio richiederà del tempo e siamo molto sollevati di sapere che i minatori sono attualmente illesi“.

Our thoughts are with the 39 miners trapped underground in #Sudbury as rescue teams work to get them safely above ground.

We understand this rescue will take some time and are very relieved to hear the miners are currently uninjured.https://t.co/IpmCwnN1ZP

— Doug Ford (@fordnation) September 27, 2021