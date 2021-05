Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 11 morti

Sono almeno 11 i morti e 32 i feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Kazan, città della Russia centrale.

Lo riferiscono i servizi di soccorso locali, citati dall’agenzia Novosti.

Secondo i media locali sarebbero state due persone ad attaccare l’istituto.

Un adolescente sarebbe in stato di fermo mentre la seconda persona sarebbe rimasta uccisa in uno scontro con le forze dell’ordine.

Nell’istituto ci sarebbe stata anche un’esplosione.

❗Подросток, устроивший стрельбу в школе в Казани, задержан.❗ Очевидцы сообщают, что в школе все еще слышны выстрелы. pic.twitter.com/tmh1X6IRvf — ВЕСТИ (@vesti_news) May 11, 2021