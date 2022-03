Guerra in Ucraina, Mosca chiede armi alla Cina: la risposta

Non si ferma il conflitto in Ucraina. La ferocia della guerra sta distruggendo i centri del paese, da Mariupol a Kharkiv, e stenta a placarsi. Dagli Usa intanto, arrivano rumors secondo i quali la Cina avrebbe ricevuto delle richieste di armi da parte della Russia.

La guerra si avvia verso il ventesimo giorno. Una battaglia logorante, asfissiante, sia per il popolo ucraino, sia per i soldati russi. Secondo il Financial Times, la Russia avrebbe chiesto aiuto alla Cina, per poter proseguire nella campagna di conquista dell’Ucraina. Una notizia, subito smentita dal portavoce della diplomazia cinese Zhao Lijian: “Si tratta di disinformazione – riporta Rainews.it – gli Usa stanno diffondendo notizia false contro la Cina”.

Guerra in Ucraina, la Cina smentisce la richiesta di armi da Mosca: oggi vertice a Roma con gli Usa

I giornali statunitensi parlavano di presunte richieste di sostegno militare, dai droni all’assistenza economica. Intanto, cresce l’attesa a Roma per il vertice tra Usa e Cina: Jake Sullivan, consigliere di Biden, e Yang Jiechi, responsabile del ministro degli esteri cinese, presenzieranno nella Capitale per discutere della crisi tra Russia e Ucraina. L’obiettivo degli Stati Uniti è quello di indurre la Cina a mediare con Mosca, per porre fine al conflitto. Soddisfatto Luigi di Maio, ministro degli esteri italiano: “Incontro storico – riporta Skytg24.it -, sta andando avanti la linea che stiamo incoraggiando in tutte le sedi.”

