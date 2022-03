ULTIM’ORA: l’Europa entra in guerra. Invio dei primi jet militari

18.25 – Con le dichiarazioni delle ultime ore dell’Unione Europea di invio di armi e sopratutto di jet di combattimento al fronte Ucraino e con il conseguente e totale embargo della Russia, l’Unione Europea è di facto entrata a tutti gli effetti nel conflitto Russia Ucraina. A rafforzare l’episodio, l’invito di Boris Johnson a recluatarsi per combattere l’invasore per chiunque voglia recarsi in Ucraina. La conferma è arrivata direttamente dal governo Ucraino, che ha nelle ultime ore eliminato il visto d’ingresso obbligatorio all’ingresso del paese per facilitare l’arruolamento nell’esercito della resistenza.

I portavoci russi commentano il fatto sancendo il convolgimento diretto dell’Europa. E “che ne pagherà le conseguenze”.

RISCHIO DI UNA GUERRA NUCLEARE? DOVE COLPIREBBERO IN ITALIA

Fin’ora la Germania ha consegnato a Kiev 1.000 lanciarazzi anticarro, 500 missili Stinger terra-aria, 9 obici, 14 veicoli corazzati e 10.000 tonnellate di carburante. La Svezia sta consegnando in queste ora armi anticarro a Kiev. Il Belgio ha deciso che fornirà 2.000 mitragliatrici, 3.800 tonnellate di carburante, 3.000 fucili automatici e 200 armi anticarro. I Paesi Bassi sono pronti a spedire fucili di precisione ed elmetti in Ucraina oltre 200 missili antiaerei Stinger. La Repubblica Ceca ha inviato30.000 pistole, 7.000 fucili d’assalto, 3.000 mitragliatrici e diverse dozzine di fucili di precisione, oltre a un milione di cartucce. La Danimarca ha pronto un invio di 2.700 armi anticarro e consentirà ai volontari di unirsi alle brigate internazionali che l’Ucraina sta formando.

L’esacalation è sempre più definita, la pace risulta ormai una chimera e questo conflitto è destinato a cambiare gli ordini mondiali per molti anni a venire.