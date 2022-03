Guerra in Ucraina, Kharkiv in ginocchio: scavate fosse comuni

La guerra in Ucraina ha profondamente colpito e ferito Kharkiv. Nella seconda città ucraina più grande dopo Kiev, popolata da un milione e mezzo di abitanti, si stanno scavando delle fosse comuni per seppellire i cittadini caduti in seguito agli attacchi dei russi.

La notizia, riportata da Adnkronos, è stata resa pubblica attraverso un video in cui si vedono una serie di camion sfilare verso un bosco alla periferia della città. Sui mezzi, decine e decine di bare, simbolo del grave stato in cui versa Kharkiv. Secondo i dati diffusi dal presidente del Consiglio della città Sergey Chernov, sono stati 2mila i cittadini caduti in seguito ai bombardamenti, tra i quali anche cento bambini.

Guerra in Ucraina, Kharkiv sotto assedio: Russia sotto indagine per l’utilizzo di bombe a grappolo

Gli attacchi della Russia non risparmiano neanche i bambini di Kharkiv e delle altre città sotto assedio. Fonti ucraine, confermate anche dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, continuano a denunciare l’uso delle bombe ‘a grappolo’, armi vietate dal diritto internazionale. Intanto, si susseguono i rifornimenti di viveri per l’Ucraina: arrivate più di 50 tonnellate di aiuti umanitari, da tutta Europa.

