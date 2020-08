Cavino, 16enne colto da un improvviso malore: si accascia a terra e muore

Dramma nella serata di ieri a Cavino, una frazione del comune di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Un ragazzo di 16 anni, Filippo P., si era recato a casa di alcuni amici per mangiare una pizza tutti insieme e chiacchierare. Una serata tranquilla e spensierata che però si è trasformata in una vera e propria tragedia.

Dopo aver cenato, il giovane ragazzo ha detto ai suoi amici che voleva prendere un po’ d’aria e si è recato in giardino, dove è stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere la vita. Mentre era in giardino si è accasciato a terra davanti agli occhi spaventati e increduli dei suoi amici. Immediato è stato l’intervento dei sanitari del Suem 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri sera a Cavino.

Giunto sul posto il personale medico ha trovato il ragazzo accasciato a terra privo di sensi, i sanitari hanno provato a rianimarlo per un’ora ma ogni il loro tentativo di salvargli la vita si è rivelato del tutto inutile. Al momento non è chiaro il motivo della morte del 16enne, sui social tantissimi i messaggi di addio da parte di amici e familiari. Anche il Sindaco di Cavico su Facebook ha manifestato il suo grande dispiacere per la morte del ragazzo.