Modena, bimba di 4 anni precipita dal balcone: l’impatto è stato fatale

Dramma a Modena, una bimba di quattro anni di origine africana ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione situata al settimo piano in via Giardini. In quella casa la giovanissima vittima viveva insieme alla madre e i suoi due fratellini, il padre due anni fa è morto a causa di un incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

La famiglia originaria della Nigeria si trova ora a dover affrontare un’altra tragica morte, la bimba approfittando di un momento di distrazione della madre si sarà sporta troppo ed è precipitata nel vuoto. Il violento impatto sul suolo non le ha lasciato scampo, è morta praticamente sul colpo. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata la madre della vittima dopo essersi accorta di cosa fosse appena successo.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della tragica vicenda avvenuta a Modena. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola, per lei non c’era ormai più nulla da fare. La madre della vittima dopo l’accaduto è in stato di shock. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, questi chiariranno con esattezza come si è svolta la drammatica vicenda.

