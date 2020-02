Modena: madre e figlio trovati morti all’interno del loro appartamento

È successo nel pomeriggio di ieri 6 febbraio 2020 a Modena, un’anziana signora di 80 anni e il figlio di 56 sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento. I due non risponevano né al citofono di casa né al telefono, da giorni nessuno aveva loro notizie. I loro vicini di casa si sono preoccupati perché da giorni non riuscivano a contattarli e vederli, per questo hanno deciso di allarmare alcuni familiari e le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto dei vicini di casa della donna e del figlio, tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Modena. I due hanno continuato a non rispondere al citofono, i pompieri hanno quindi forzato la porta di casa per capire cosa fosse successo. Giunti all’interno dell’appartamento si sono trovati davanti all’amara scoperta, entrambi erano morti. Il 56enne era disteso sul letto, l’anziana madre era invece in soggiorno.

Stando alle prime informazioni sul caso nessuno dei due aveva segni di violenza sul corpo, sembra infatti che siamo morti per cause naturali. Il decesso sembra essere avvenuto tre o quattro giorni prima che i corpi venissero ritrovati. Sia la madre che il figlio avevano problemi fisici e psichici, per questo erano seguiti dai servizi sociali. Sul posto sono intervenuti anche la Scientifica e la Squadra Mobile per i dovuti rilievi del caso. Le indagini continuano per chiarire la causa esatta della morte del 56enne e della madre di 80 anni.