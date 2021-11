C’è stato un nuovo femminicidio in provincia di Modena, questo è il terzo nel giro di tre giorni, la popolazione è sconvolta. I fatti si sono svolti nella località Salto Montese, dove un uomo di 71 anni si è scagliato con violenza contro la moglie 67enne, Anna Bernardi. Il marito della vittima, Grazio Lancellotti, da tempo soffre di una malattia degenerativa, anche l’anziana donna a quanto pare era malata.

Per ragioni ancora sconosciute il 71enne ha improvvisamente colpito ripetutamente la moglie con un coltello da cucina uccidendola. Subito dopo avrebbe provato a togliersi la vita ma è sopravvissuto. In Paese lo conoscevano tutti, era una persona perbene che si dedicava molto al volontariato, il suo gesto estremo ha spiazzato tutti.

A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia, preoccupato perché i genitori non rispondevano al telefono si è collegato con la telecamera via webcam e ha scoperto la drammatica vicenda. L’uomo ha subito allarmato i soccorsi ma quando sono arrivati sul posto per la donna non c’era più niente da fare.

In seguito all’omicidio avvenuto in provincia di Modena immediato è stato anche l’intervento dei carabinieri sul posto per effettuare i dovuti rilievi del caso. Il 71enne ferito è stato subito trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale di Baggiovara. L’anziano è ancora ricoverato ma è fuori pericolo.

