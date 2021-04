Pove del Grappa: 51enne uccide la moglie a martellate, poi si costituisce

I fatti si sono svolti a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Un uomo di 51 anni di origine albanese ha ucciso brutalmente la moglie, sua connazionale di 39 anni. La vittima è Dorina Alla, il marito Gezim Alla l’ha uccisa colpendola più volte con un martello. All’interno dell’appartamento della coppia al momento dell’omicidio c’erano anche i figli di 9 e 13 anni, non è però noto se abbiano assistito alla tragica vicenda oppure no.

Da anni vivevano in provincia di Vicenza, a Pove del Grappa, non avevano mai avuto problemi né al lavoro né con gli abitanti del posto. Sembravano una tranquilla famiglia ma tra le mura domestiche si è consumato un vero e proprio dramma. Al momento non è ancora noto cosa abbia spinto il 51enne ad uccidere la moglie, sembra che tra i due fosse scoppiata un’accesa lite. Dopo averla uccisa è stato lui stesso ad allarmare le forze dell’ordine per confessare l’omicidio.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della tragica vicenda. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del nucleo investigativo di Vicenza per chiarire con esattezza come siano andate le cose. Nelle ore successive all’omicidio non sono ancora trapelate informazioni in merito al movente del 51enne. L’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un litigio finito in tragedia.

In preda all’ira l’uomo si è scagliato con molta violenza contro la moglie, l’ha colpita con un martello al capo uccidendola. All’arrivo dei carabinieri il marito della vittima era in evidente stato di choc, ha però raccontato subito cosa fosse successo agli agenti. I figli della coppia sono stati subito portati via dall’appartamento in cui è avvenuta la tragedia, al momento sono stati affidati ad un parente.