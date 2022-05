Torvaianica, ferisce il collega alla gola con un taglierino: 40enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 22 maggio 2022 a Torvaianica, nella zona di Campo Ascolano. Due colleghi di lavoro dopo essersi incontrati hanno iniziato a discutere, una lite che è presto degenerata in una vera e propria aggressione. Un uomo di 40 anni si è scagliato con ferocia contro il collega, un 47enne, lo ha colpito alla gola con un taglierino.

Molto gravi le ferite riportate dal 47enne dopo che il suo collega lo ha aggredito. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’aggressione a Torvaianica. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Camillo in elisoccorso per ricevere le cure necessarie, è stato operato d’urgenza.

Dopo la violenta lite i Carabinieri hanno rintracciato l’aggressore a casa sua e lo hanno arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e quale sia il motivo che abbia spinto il 40nne ad aggredire il suo collega. Stando alle prime informazioni sul caso la lite sarebbe scoppiata a causa di motivi economici, ma al momento non si conoscono altri dettagli.

