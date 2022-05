Rimini, uccide la moglie a coltellate e ferisce la figlia: 40enne arrestato

Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 maggio 2022 a Rimini, dove un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie e ferito gravemente la figlia di 13 anni. I fatti si sono svolti intorno alle 16, dopo una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche l’uomo si è scagliato con violenza contro la moglie. L’ha ferita più volte con un coltello da cucina, uccidendola praticamente sul colpo.

La figlia della coppia in preda alla paura e alla preoccupazione ha cercato di difendere la madre dall’ira del padre, l’uomo però ha ferito anche lei. Sentendo le disperate urla provenire dal loro appartamento situato in via Dario Campana, a Rimini, i vicini di casa si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione la Polizia si è recata tempestivamente sul luogo della tragica vicenda. Sul posto anche il personale medico del 118.

Giunti all’interno dell’appartamento i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita della donna, al loro arrivo infatti era già morta. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, uccisa brutalmente dal marito. Il 40enne è stato subito arrestato dai poliziotti e portato in Questura, la figlia invece dopo essere stata stabilizzata e stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Infermi.

