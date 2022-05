Roma, picchia l’ex compagna e la minaccia: 39enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio 2022 a Roma, nella zone Quadrato in via dei Sulpici. Un uomo di 39 anni si è presentato sotto casa della sua ex compagna, dove la donna vive insieme al padre. In preda alla furia intorno alle 16 ha distrutto il muretto di recinzione dell’abitazione con la sua auto, una Smart.

Il 39enne ha prima rubato una borsa che si trovava dentro l’auto della sua ex, poi si è scagliato con violenza contro di lei. Tra le altre cose ‘ha minacciata con un coltello e l’ha anche ferita al viso. Il padre della vittima si è precipitato da loro per difendere la figlia, l’ex genero però ha aggredito anche lui. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati a causa delle forti urla.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri pomeriggio a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 39enne in evidente stato di agitazione e lo hanno subito arrestato. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite. Ha riportato tumefazioni al volto e alle braccia.

