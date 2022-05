Palestrina, coppia trovata in avanzato stato di decomposizione: i fatti

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, mercoledì 18 maggio a Palestrina, in provincia di Roma. Una coppia è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione, i corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito un tremendo odore provenire dall’appartamento delle vittime.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta ieri intorno alle 12 a Palestrina. Giunti sul posto gli agenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso, questa era chiusa dall’interno. Non appena sono entrati in casa l’amara scoperta, un uomo di 60 anni e la sua compagna 52enne si trovavano in camera da letto senza vita. Sui cadaveri nessun segno di violenza e la casa era in ordine. Vicino al letto sono stati però trovati alcuni flaconi di metadone.

In passato entrambi avevano avuto problemi di tossicodipendenza. Tra le principali ipotesi quella del decesso avvenuto a causa di un’eccessiva assunzione di sostanze stupefacenti. Potrebbero infatti essere morti per overdose. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Sul posto anche il medico legale, sarà l’autopsia a chiarire l’esatta causa dei loro decessi.

