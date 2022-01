Dramma nella serata di sabato, 8 gennaio 2022 a Livorno, dove un anziano uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 76 anni. L’ha colpita al torace con una coltellata all’interno del loro appartamento, probabilmente in seguito ad un acceso litigio. A trovare il corpo senza vita della donna è stato il figlio 46enne, trovandosi di fronte all’amara scoperta ha subito allarmato le forze dell’ordine.

Il figlio della coppia si era recato a casa dei suoi genitori perché nessuno dei due gli rispondeva al telefono da ore e si è preoccupato. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Livorno. Per l’anziana donna però non c’era ormai più nulla da fare, era già morta all’arrivo dei soccorritori. Questi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Rintracciato dagli agenti l’80enne ha subito ammesso di essere stato lui ad uccidere la moglie con una coltellata al torace. Non ha però voluto rivelare il motivo che lo ha spinto ad aggredirla. Da tempo la donna conviveva con una malattia e il marito si prendeva cura di lei, stando alle prima ipotesi sul caso potrebbe essere stato proprio per via delle condizioni di salute della vittima che l’uomo l’ha uccisa.

