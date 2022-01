Super Green Pass necessario da oggi per bar e mezzi pubblici

Attive da oggi, lunedì 10 gennaio, le nuove regole anti Covid messe in atto dal Governo Draghi per frenare l’epidemia.

Alla base c’è l’utilizzo del Super Green Pass, ottenuto con vaccinazione e guarigione, per lo svolgimento di tante attività.

Per tutti coloro che verranno sorpresi sprovvisti del documento rischiano multe da 400 a 1000 euro.

Super Green Pass: nuove regole da oggi

Il Super Green Pass sarà obbligatorio per accedere ad alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, parchi di divertimento, convegni e congressi, centri culturali e sociali.

Inoltre sarà necessario per sale da gioco, sale scommesse, bingo e casinò, impianti sciistici, palestre e piscine, circoli sportivi all’aperto e al chiuso.

Il Governo Draghi ha deciso che è obbligatorio essere in possesso del certificato rafforzato anche per musei, mostre, luoghi di cultura, luoghi di culto, centri benessere e termali.

Il green pass rafforzato sarà necessario per l’uso di mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, come treni, tram, bus, aerei, navi e traghetti che collegano più di due regioni.

L’obbligo si aggiunge a quello di indossare sempre mascherine Ffp2, già scattato, ed i controlli saranno fatti a campione, prima che le persone salgono sui mezzi.

Bar e ristoranti

Le nuove disposizioni richiedono il certificato rafforzato anche per accedere a bar e ristoranti, sia per consumare al banco che al tavolo, sia al chiuso che all’aperto.

I controlli saranno effettuati dai gestori e personale di bar e ristoranti ma anche nei punti di ristoro e autogrill, con l’app Verifica C19, aggiornata alle nuove normative.

Le sanzioni per chi viola la quarantena

I dati ufficiali trasmessi al Consiglio dei Ministri parlano di almeno 587.622 persone in isolamento domiciliare.

L’aumento dei contagi avvenuto martedì 28 dicembre fa temere un dilagare delle quarantene con rischi concreti per i servizi essenziali.

Le sanzioni attualmente in vigore parlano di multe da 400 a 1000 euro per chi non rispetto i termini della quarantena.

Diventano ancora più elevate per la violazione della quarantena se si è contagiati dal Coronavirus.

I dati del 27 dicembre parlano di 111.150 persone controllate e 287 sanzionate.

Altre 408 multe per persone sorprese senza la mascherina mentre per la violazione della quarantena da contagiati sono state denunciate 22 persone.