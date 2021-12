Coronavirus, novità: oggi la riunione del Comitato tecnico scientifico

I contagi da Coronavirus per la variante Omicron non diminuiscono, anzi.

Il numero dei positivi rilevati nelle ultime 24 ore segna un valore altissimo: oltre 78mila casi.

Attualmente, oltre 600mila persone entrate in contatti con i contagiati da Covid si trovano in isolamento.

Oggi è prevista la riunione del Comitato tecnico scientifico, che si pronuncerà sui tempi delle quarantene e sull’obbligo vaccinale: nuove regole che potrebbero entrare in vigore con il nuovo anno.

Coronavirus: le possibili novità

Sul tavolo delle discussioni diverse ipotesi, come la riduzione della quarantena da sette a cinque giorni per coloro che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino.

Si mantengono, invece, i dieci giorni di isolamento per i non vaccinati.

In discussione anche la definizione di “contatto stretto” quindi “alto rischio” e la definizione di “basso rischio“.

Un’ulteriore riflessione potrebbe riguardare deroghe o riduzioni della quarantena per operatori sanitari venuti a contatto con positivi al di fuori del luogo di lavoro.

Si punterebbe ad evitare eventuali carenze di personale sanitario dovuto all’isolamento obbligatorio.

Scuola, tamponi e mascherine

Oltre al tema sull’isolamento, tra i temi da discutere anche quello dei prezzi per mascherine Ffp2 e per i tamponi molecolari, quasi introvabili nelle ultime ore.

E’ possibile che arrivi dal Ministero una circolare l’8 gennaio 2021 con una specifica in merito alla positività al Covid che può essere certificata anche dai test rapidi, oltre che quelli molecolari.

Questo provvedimento non è infatti ancora applicato in diverse regioni.

Nuova stretta anche per la scuola.

Si potrà prendere in considerazione da gennaio la proposta di prevedere la quarantena per un’intera classe nel caso di un solo alunno positivo.

Le posizioni politiche in merito ai vaccini

Aumentano le posizioni favorevoli per l’obbligatorietà vaccinale anche per altre categorie di lavoratori.

“Il governo è ancora in tempo per introdurlo“, ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.

Renato Brunetta spera in “un Super Green Pass per tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo”.

Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro, aggiunge: “Ormai bisogna valutare misure più restrittive come l’obbligo vaccinale o l’ipotesi di limitare la circolazione delle persone che non hanno la protezione, che rischiano di mettere sotto pressione il sistema sanitario“, rilanciando l’alternativa del lockdown per i no vax.

Walter Riccardi, consulente del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “Va bene la riduzione della quarantena per vaccinati con tre dosi ma deve esserci un’analisi molto precisa su ciò che questo significa in termini di circolazione del Coronavirus.

Questa ondata sarà la più imponente dal punto di vista quantitativo fortunatamente non avrà lo stesso impatto di quelle precedenti dal punto di vista sanitario. Attualmente siamo nella fase di mitigazione nella quale bisogna abbassare la curva. Intanto dobbiamo vaccinare giorno e notte“.