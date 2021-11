Super Green Pass: oggi il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri

In programma per oggi alle 11, a Palazzo Chigi, Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica per discutere sulle ultime questioni relative al Super Green Pass.

In questa giornata decisiva, alle 15:30, il Consiglio dei Ministri si riunirà per il via libera.

Infine, in serata, verranno varate le nuove regole in vigore dal 1° dicembre: sarà il Presidente Draghi al illustrare le novità agli italiani in una conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Il rafforzamento della certificazione verde servirà per andare in ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi, mentre per lavorare basterà il test del tampone.

Super Green Pass: i nodi da sciogliere

Al momento, gli ultimi dubbi riguardano i divieti per i non vaccinati.

I ministri del Partito Democratico e di Forza Italia, insieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza, vorrebbero escludere da subito i No Vax da ogni luogo di svago a partire dal 1° dicembre.

La novità riguarda i Presidenti delle Regioni Lazio, Campania, Toscana, Puglia, Lombardia e Veneto che spingono per una linea dura.

Si sta valutando anche la delicata questione dell’obbligo vaccinale, per tutto il comparto sicurezza e difesa e per tutto il personale scolastico.

Sono circa 1,2 milioni e 500 mila dipendenti, in totale 1,7 milioni di persone. Ovvero polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Aeronautica, Marina e Polizia Penitenziaria.

A tutti verrebbe concesso fino al 15 dicembre per adeguarsi.

Poi scatterebbe la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

In arrivo nuove regole

Nel Decreto in arrivo la validità del Green Pass potrebbe diminuire a 9 mesi, anche se la parola definitiva la darà il Cts convocato oggi alle 13.

Il Ministro della Salute ha ridotto i tempi per la terza dose, che si potrà fare 5 mesi dopo la seconda: il testo conterrà anche l’obbligo di terza dose per i sanitari e i lavoratori delle Rsa.

Molti governatori, compreso il Ministro Speranza, spingono affinché il Decreto entri in vigore già dal prossimo lunedì 29 novembre.

Tutte le decisioni arriveranno nel pomeriggio, dopo le consultazioni con il generale Figliuolo.