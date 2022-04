Rimini, 62enne accoltella la moglie per gelosia: in casa anche i nipoti

La drammatica vicenda si è svolata a Rimini, dove in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 62 anni ha aggredito con ferocia la moglie, sua coetanea. La vittima è Angela Avitabile, ad ucciderla a coltellate Raffaele Fogliamanzillo. Non era la prima volta che i due litigavano in modo così animato, il motivo? L’uomo era convinto che la moglie avesse un’altra relazione sentimentale.

In più occasioni il 62enne aveva manifestato segni di squilibrio mentale, da circa dieci anni infatti era in cura presso il Centro di igiene mentale per una sindrome ansiosa depressiva in soggetto bipolare. Nonostante le cure la sua gelosia nei confronti della moglie era sempre più forte, era per lui una vera e propria ossessione.

Lo scorso settembre la vittima si era già rivolta ai Carabinieri a causa del comportamento violento del marito. A febbraio l’uomo l’aveva di nuovo aggredita, in quella occasione i Carabinieri nei suoi confronti avevano aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia. Nella serata di venerdì 22 aprile 2022 i due si trovavano a casa della figlia per accudire in loro assenza i nipoti. Improvvisamente è scoppiata l’ennesima lite furiosa per via della gelosia di lui, il 62enne in preda all’ira ha preso un coltello l’ha colpita più volte al collo fino ad ucciderla. Dopo aver ucciso la moglie l’uomo si è recato in Questura per confessare l’omicidio, era in evidente stato confusionale.

