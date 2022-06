Roma, durante un party si tuffa in piscina ma non riemerge: muore 19enne

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di lunedì 27 giugno 2022 a Roma, durante una festa di compleanno. Un ragazzo di origine cinese di 19 anni si era recato al party di un amico organizzato in piscina nella zona del parco degli Acquedotti in occasione del suo 18esimo compleanno. La giovane vittima a notte inoltrata ha fatto un tuffo in piscina, dall’acqua però non è più riemerso.

La festa si era praticamente conclusa, il 19enne voleva fare un ultimo tuffo prima di tornare a casa ma si è rivelato per lui fatale. Inizialmente i suoi amici presenti alla festa pensavano che stesse scherzando, dopo un po’ che non tornava in superficie si sono però preoccupati. Ogni tentativo di rianimarlo sfortunatamente si è rivelato del tutto inutile, per il 19enne infatti non c’è stato nulla da fare.

In seguito al tragico episodio immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno a Roma. Indagano per cercare di capire se la struttura abbia delle responsabilità colpose per omessa vigilanza. Le indagini chiariranno se ci sarebbe dovuto essere un bagnino anche in orario notturno dal momento che in piscina c’erano dei giovani. Sul cadavere del 19enne verrà effettuato l’esame autoptico per chiarire l’esatta causa del decesso. Ciò servirà anche ad esclude eventuali tracce nel corpo di alcol o altre sostanze.

