Brugherio, 22enne precipita dal balcone e muore: era incinta di 5 mesi

Dramma nel pomeriggio di lunedì 27 giugno 2022 a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di soli 22 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione situata al secondo piano di un palazzo ed è morta praticamente sul colpo. La giovane vittima era al quinto mese di gravidanza, al momento non è nota la dinamica della tragica vicenda.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’accaduto avvenuto nei giorni scorsi a Brugherio. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 22enne, il violento impatto sul suolo di 11 metri è stato infatti fatale. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti per chiarire con esattezza cosa sia successo hanno ascoltato i familiari e il marito della vittima.

Le forze dell’ordine indagano per capire se si sia trattato di un tragico incidente o se dietro l’accaduto si nasconde altro. Al momento non è chiaro se fosse da sola in casa oppure no, tramite alcune testimonianze è però emerso che poco prima della tragica vicenda fosse in corso una lite.

