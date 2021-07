Milano, anziano precipita dal balcone di casa: 92enne muore sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta all’alba di questa mattina, martedì 6 luglio 2021, a Milano. A perdere la vita un anziano signore di 92 anni. L’uomo è precipitato dal balcone del suo appartamento situato al primo piano di un palazzo in via Lanza a Milano in zona Castello Sforzesco. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo, l’uomo è morto praticamente sul colpo.

In seguito al tragico episodio immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica del 118 sul luogo della vicenda avvenuta intorno alle 5.30 di questa mattina a Milano. Le condizioni del 92enne sono apparse subito disperate, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i dovuti rilievi, al momento non è ancora noto se si sia trattato di un tragico incidente o di suicidio. Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda.

92enne precipita dal balcone di casa sua a Milano e muore, si è suicidato?

Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere però quella del gesto volontario. Sembra infatti che non era la prima volta che l’anziano signore provava a togliersi la vita. In passato aveva già tentato di compiere gesti estremi, questa volta però l’uomo è andato fino in fondo. I carabinieri dovranno quindi scoprire i motivi che abbiano spinto l’uomo a suicidarsi.

