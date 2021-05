Caorle, per gelosia segrega in casa e violenta la compagna: arrestato

I fatti sono avvenuti nel 2014 a Caorle, comune della città di Venezia. Per gelosia un uomo di 50 anni dopo aver rinchiuso la compagna in casa ha abusato di lei perché aveva manifestato la volontà di mettere fine alla loro relazione. Non era la prima volta che la segregava in casa, dopo che avevano iniziato a convivere in più occasioni lui aveva manifestato comportamenti molto violenti a causa della sua gelosia ossessiva.

Le violenze fisiche e psicologiche sono andate avanti per mesi, stanca di subire la donna trovò quindi il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’uomo accusava continuamente la compagna di tradimento, ogni volta sfogava la sua rabbia contro di lei tra le mura domestiche, un appartamento situato a Caorle. Agli agenti la vittima raccontò che accecato dalla gelosia più volte l’uomo le aveva sequestrato i suoi effetti personali e le chiavi. In un’occasione ha anche abusato sessualmente di lei. La donna decise di mettere fine alla loro storia d’amore non solo perché la maltrattava ma anche perché aveva scoperto che lui la tradiva da tempo con due donne.

Accecato dalla gelosia 50enne maltratta e violenta la compagna a Caorle, l’uomo è stato arrestato

Le indagini e il processo sono stati molto lunghi, dopo oltre sei anni il tribunale ha però emesso un verdetto nei confronti del 50enne. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. Dovrà scontare sei anni di carcere. Dopo anni la vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura del comportamento violento e minaccioso dell’ormai ex compagno.

