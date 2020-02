Labaro, picchia e violenta la compagna per gelosia: 37enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e violentata dal compagno violento all’interno del loro appartamento a Labaro, una nota zona di Roma. Dopo un periodo di lontanza, i due erano tornati a vivere da poco insieme. Di certo lei non poteva mai immaginare che l’eccessiva gelosia del compagno l’avrebbe spinto a compiere atti così violenti. L’uomo si era convinto che la compagna avesse intrapreso una relazione con un suo amico.

In preda alla gelosia un uomo di 37 anni di origine romena ha iniziato ad insultare e minacciare la compagna. Furioso e fuori di sé ha poi picchiato con violenza la donna prima con un manico di scopa poi con una livella da muratore. Mentre i due litigavano animatamente, l’uomo ha costretto la compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della donna, i vicini di casa della coppia hanno segnalato alle forze dell’ordine una lite in appartamento. Tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Labaro. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia hanno trovato la donna spaventata e ferita, sanguinava dall’orecchio sinistro e da una caviglia. Aveva poi grossi ematomi sul gluteo e sulla spalla.

Inizialmente la vittima ha raccontato ai poliziotti solo di essere stata picchiata dal 37enne. Solo in un secondo momento ha ammesso di essere stata anche violentata. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e lesioni, dopodiché è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La donna, dopo essere stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.