La Maddalena, donna violentata mentre fa jogging: arrestato 16enne

È successo intorno alle 20 di lunedì 11 maggio 2020 a La Maddalena, comune della città di Sassari. Mentre faceva jogging in un luogo un po’ isolato, una donna di 40 anni è stata prima aggredita e subito dopo violentata. L’aggressore è un ragazzo di soli 16 anni di origine tunisina, sta scontando una pena detentiva nel centro di accoglienza per richiedenti asilo de La Maddalena.

Stando alle prime informazioni sul caso, il 16enne avrebbe sorpreso la donna alle spalle, l’ha quindi aggredita e violentata. Le forti urla e le richieste di aiuto della vittima hanno allarmato due persone che stavano facendo anche loro attività sportiva non molto lontano dal luogo in cui si è svolta l’aggressione, a La Maddalena. In preda alla paura, i due hanno chiamato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda in seguito alla segnalazione ricevuta. Il 16enne ha tentato di darsi alla fuga, per ora si è nascosto e ha provato a sfuggire ai carabinieri. L’inseguimento è durato ore, gli agenti sono riusciti finalmente a fermarlo nelle prime ore del mattino. Il ragazzo è stato arrestato con la grave accusa di aver violentato la donna. La 40enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo la violenza e l’aggressione subita. Le sue condizioni fisiche erano buone quando è arrivata in ospedale, era però in gravissimo stato di shock.