Ravenna, salva 4 bambini in mare poi si sente male: muore 82enne

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 giugno 2022 a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. Quattro bambini stavano facendo il bagno quando a causa delle onde e della corrente si sono trovati in grande difficoltà, hanno rischiato di annegare. Dopo essersi accorti del pericolo che stavano correndo molti bagnanti si sono tuffati in mare per aiutarli, tra loro anche un turista di 82 anni.

L’anziano signore è riuscito a portarli in salvo, non appena è arrivato sulla spiaggia però si è improvvisamente sentito male, probabilmente a causa dell’eccessivo sforzo. Un altro anziano che si era tuffato in acqua per salvare i quattro bambini ha accusato un malore. In seguito alla vicenda immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri in provincia di Ravenna.

Sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, per l’82enne però non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano signore, il suo è stato un gesto eroico che però gli è costato la vita. La vittima si trovava lì per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax insieme alla figlia, giorni di piacere che sfortunatamente si sono trasformati in una vera e propria tragedia.

