Prato, 12enne si sente male a scuola: muore per un’emorragia cerebrale

I fatti risalgono allo scorso venerdì mattina a Prato, dove una giovanissima studentessa di soli dodici anni ha accusato un improvviso malore mentre era a scuola. Un fortissimo mal di testa che le ha fatto perdere i sensi durante la lezione. La ragazzina di origine cinese frequentava la terza media di una scuola situata a Prato. Non appena è svenuta il professore in preda alla preoccupazione e alla paura ha subito allarmato i soccorsi.

È stato proprio il professore il primo a tentare di rianimarla seguendo le indicazioni dei medici in collegamento telefonico. La 12enne è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso, dove è rimasta ricoverata per giorni nel reparto di rianimazione. A causa dell’eccessiva e grave perdita di sangue i medici non sono riusciti ad intervenire chirurgicamente sulla 12enne.

Sin dall’inizio il personale medico aveva capito quanto fossero disperate le condizioni della ragazzina, per questo è stato necessario il tempestivo intervento dell’elisoccorso. La giovane vittima però non ce l’ha fatta, è morta nella serata di ieri. Stando alle prime informazioni sulla drammatica vicenda, a causare il suo decesso è stata un’improvvisa e fulminante emorragia cerebrale.

