Cala Sabina, 34enne muore in spiaggia per un malore: era in luna di miele

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021 in provincia di Sassari, sulla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci. Mentre era al mare un uomo di 34 anni si è improvvisamente accasciato a terra. La vittima è Andrea Ghislotti, si trovava lì in viaggio di nozze con la moglie.

Immediato è stato l’intervento di alcuni bagnanti e alcune infermiere sulla spiaggia di Cala Sabina dopo che hanno visto l’uomo cadere a causa dell’improvviso malore. Sono stati loro a prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei medici. Pochi istanti dopo sono arrivati gli uomini della Guardia costiera e i sanitari del 118, i medici hanno fatto di tutto per rianimare il 34enne ma le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Sul luogo della terribile vicenda è arrivato anche l’elisoccorso dall’ospedale di Olbia, purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Stando alla prima ricostruzione del tragico episodio, Andrea Ghislotti sarebbe morto per cause naturali. Doveva essere una vacanza d’amore per l’uomo e sua moglie. I due si erano sposati lo scorso 3 luglio e avevano deciso di trascorrere la luna di miele in Sardegna. Un sogno che in pochi istanti si è trasformato in un vero e proprio incubo.

