Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb: emerse molte contraddizioni

Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba aveva quattro anni quando sparì da Mazzara Del Vallo senza lasciare alcuna traccia. Nella giornata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, i magistrati hanno convocato Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi. L’interrogatorio è durato circa sei ore, tante sono le contraddizioni emerse.

L’ex fidanzato di Jessica Pulizzi è stato interrogato negli uffici della Procura di Marsala come ‘testimone assistito’ nelle nuova indagine che è stata avviata in merito alla scomparsa di Denise Pipitone. In primo grado il ragazzo era stato condannato a due anni di carcere dal Tribunale di Marsala. Era stato processato insieme all’ex fidanzata per false dichiarazioni a pubblico ministero. Arrivò poi la prescrizione del reato in appello.

Interrogato per sei ore Gaspare Ghaleb per la scomparsa di Denise Pipitone, tante le contraddizioni emerse

Gaspare aveva 18 anni all’epoca dei fatti, era stato ascoltato dagli inquirenti sei volte dal 2004 al 2006. In merito agli orari delle telefonate con l’ex fidanzata nel giorno del rapimento di Denise sono emerse molte contraddizioni. Da poco Ghaleb era tornato a parlare della vicenda ospite a Quarto Grado. In trasmissione ci aveva tenuto a ribadire che con la sparizione di Denise lui non c’entra nulla. Ha poi aggiunto che lo stanno facendo passare per un mostro. A detta sua lui ha aiutato la Polizia rendendosi disponibile a rivolgere delle dirette domande all’ex fidanzata Jessica in commissariato.

