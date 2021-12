Mihaela Kleics uccisa a coltellate dal compagno: l’uomo si è tolto la vita

Sandro Sarais si è tolto la vita ieri pomeriggio, era accusato di aver ucciso lo scorso 13 dicembre a Quartu Sant’Elena la compagna Mihaela Kleics, una donna di 50 anni di origine romena. La vittima è stata trovata morta nella suo appartamento, sul corpo aveva profonde ferite riconducibili a delle coltellate. Da subito si è ipotizzato un femminicidio da parte del compagno.

Rintracciato nelle campagne di Castiadas dai carabinieri in seguito alla vicenda l’uovo aveva già tentato di togliersi la vita ferendosi con un coltello, forse la stessa arma utilizzata per uccidere Mihaela Kleics. Portato d’urgenza in ospedale l’uomo dopo essere stato medicato per le ferite che si era inferto da solo, soprattutto alla gola e ai polsi, non era in pericolo di vita. Ancora ricoverato in ospedale nel pomeriggio di ieri si è suicidato lanciandosi dalla finestra del terzo piano.

Arrestato per l’omicidio della 50enne l’uomo nei prossimi giorni sarebbe stato trasferito in carcere. Poco prima di togliersi la vita aveva anche incontrato il suo legale. Probabilmente le notizie che gli aveva portato lo hanno scoraggiato ancora di più. L’uomo, piantonato costantemente dai carabinieri, ha aperto la finestra del terzo piano e si è lanciato nel vuoto.

Sembra che gli agenti abbiano provato a fermarlo senza però riuscirci. Sarais nonostante il violento impatto non è morto sul colpo. I medici hanno provato a lungo a salvargli la vita ma dopo circa mezz’ora dalla caduta è morto.