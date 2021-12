Quartu Sant’Elena, donna uccisa a coltellate: il compagno tenta il suicidio

Una donna di 50 anni di origine romena è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. La vittima è Mihaela Kleics, quando è stata trovata aveva delle profonde ferite, sembra sia stata accoltellata. Sin dall’inizio si è ipotizzato un femminicidio, ad ucciderla sembra essere stato il compagno.

I due vivevano insieme nell’appartamento in cui la 50enne è stata trota morta. I vicini di casa, sconvolti per la drammatica vicenda che si è svolta a Quartu Sant’Elena. Hanno riferito ai carabinieri, che i due litigavano spesso e anche in modo violento. In alcune occasioni è stato addirittura necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare le liti. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio, gli agenti poco dopo hanno rintracciato il compagno della vittima nelle campagne di Castiadas.

LEGGI ANCHE >>> La Spezia, 50enne paga sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato

Non appena ha visto i carabinieri l’uomo ha tentato di togliersi la vita ferendosi con delle coltellate, probabilmente con lo stesso coltello utilizzato per uccidere la 50enne. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere medicato dopo che ha tentato il suicidio. Il medico legale si è recato da lui per fargli alcune domande in merito alla morte della compagna. Rischia una condanna per l’omicidio della donna.