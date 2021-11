Reggio Emilia, pubblica una foto sui social mentre sorride: l’ex la uccide

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021 a Reggio Emilia, dove una donna di 34 anni è stata accoltellata a morte. La vittima è Juana Cecilia Hazana Loayza, a scagliarsi con estrema violenza contro di lei è stato l’ex fidanzato 24enne Mirko Genco. Da quando la loro storia d’amore era giunta al capolinea lui non si era mai rassegnato, la donna lo aveva più volte denunciato per stalking e per il suo comportamento violento.

A causa dell’ex la giovane 34enne stava vivendo un momento davvero difficile, nella serata di venerdì per distrarsi un po’ aveva deciso di uscire con degli amici. Una piacevole serata, aveva cenato con loro e poi si erano recati in un locale. Sui social la vittima aveva pubblicato una foto che la ritraeva felice con gli amici, è stato proprio lo scatto a mandare il 24enne su tutte le furie. Lui probabilmente non accettava che l’ex potesse essere felice anche senza di lui. In preda all’ira si è recato da Parma a Reggio Emilia, dove ha fatto un agguato a Juana Cecilia Hazana Loayza.

Mirko Genco l’ha costretta a seguirlo in un parco desolato, mentre i due camminavano e probabilmente litigavano, l’ha soffocata e subito dopo l’ha accoltellata. L’ha colpita più volte, le coltellate mortali sono state quelle che le hanno tagliato la gola. Dopo averla uccisa l’ha lasciata a terra in una pozza del suo sangue e si è dato alla fuga. Il mattino seguente è stato un residente della zona ad accorgersi del cadavere della ragazza e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Le indagini si sono subito concentrate sull’ex fidanzato, lui stesso dopo il fermo ha confessato di essere stato lui ad ucciderla.

