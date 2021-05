Balduina, 63enne trovata morta in casa: fermato il marito

La drammatica vicenda si è svolta questa notte a Roma nel quartiere Balduina, all’interno di un appartamento situato in via Emilio Draconzio, zona Medaglie d’Oro. A perdere la vita una donna di 63 anni, la vittima è stata trovata morta sul suo letto, stando alle prime ipotesi ad ucciderla sarebbero stati alcuni violenti colpi alla testa.

Ad allarmare le forze dell’ordine in preda alla preoccupazione è stato il figlio della donna dopo che il padre, un uomo di 61 anni, lo aveva chiamato per dirgli che la moglie era priva di sensi. Giunti sul posto i carabinieri hanno dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco per poter entrare all’interno dell’abitazione della coppia. Non appena sono riusciti ad entrare hanno trovato la 63enne distesa sul letto, era priva di vita. Al suo fianco c’era il marito, l’uomo da tempo è in cura a causa dei suoi problemi psichiatrici.

63enne trovata morta nel quartiere Balduina di Roma, fermato il marito

All’arrivo degli agenti non c’era ormai nulla da fare per la 63enne, sono subito ricaduti sul marito i sospetti. Sembra infatti che sia stato lui a colpire la moglie alla testa uccidendola, ma al momento l’ipotesi non è stata ancora confermata. Intanto, il 61enne è stato fermato dai carabinieri e trasportato in ospedale, dove al momento è piantonato dagli agenti. Sul luogo della tragedia avvenuta nella notte nel quartiere Balduina di Roma sono intervenuti i carabinieri della Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda.

