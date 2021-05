La ricostruzione dell’incidente avvenuto domenica scorsa alla funivia Stresa-Mottarone inizia dai video che mostrano le immagini della tragedia. Adesso in mano agli inquirenti, si cercherà di capire con esattezza cosa sia accaduto in quei pochi secondi.

Funivia Stresa-Mottarone, la ricostruzione della tragedia

La cabina della funivia, partita da Stresa e diretta al Mottarone, inizia a rallentare mentre si avvicina sempre di più alla stazione. Lì ad aspettarla c’è l’operatore che ha il compito di aprire il cancelletto, permettendo agli utenti di scendere alla prima fermata. All’improvviso, però, si sente un forte rumore e la fune traente si spezza. La cabina così scivola verso la direzione opposta fino a terminare la sua corsa al suolo. Sono queste le immagini che si stanno cercando di analizzare nelle ultime ore al fine di trovare un colpevole nella tragedia che ha portato alla morte di 14 persone. L’unico a lottare per la vita, al momento, è il piccolo Eitan. Il figlio della coppia israeliana ha riportato un trauma cranico, ma secondo i medici le sue condizioni migliorano sempre di più.

Le indagini dopo il video

Nel video è difficile distinguere le urla dei passeggeri rinchiusi nella cabina, ma si nota il balzo all’indietro dell’operatore della funivia che assiste in diretta all’incidente. Sicuramente le immagini rese disponibili agli inquirenti daranno la possibilità di rispondere ad alcune domande sorte dopo la drammatica vicenda. Si cercherà di capire perché i freni non hanno funzionato e perché la fune traente si è improvvisamente spezzata, facendo cadere nel vuoto le 14 vittime. Al momento è stata aperta un’indagine per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime, ma non è detto che vengano confermate altre ipotesi.

Le parole della procuratrice

“Il giorno prima dell’incidente ci è stato riferito che è stato un blocco dell’impianto. Si è fermata la funivia e c’è stato un intervento per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno con l’incidente ancora non lo sappiamo, così come non sappiamo se erano presenti all’interno della cabinovia delle persone” ha raccontato la procuratrice Olimpia Bossi, che ha avuto la possibilità di visionare i fotogrammi del video. Intanto, mentre si valutano possibili nomi da iscrivere nel registro degli indagati, proseguono le indagini per capire eventuali responsabilità del gestore della Ferrovia del Mottarone, lo stesso che ha eseguito i lavori di ammodernamento conclusi nel 2016.

