Cosenza, accoltella la moglie dopo una lite: arrestato 42enne

È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 settembre 2021 a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza. Protagonista della drammatica vicenda una donna di 42 anni, Sonia Lattari, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche il marito si è scagliato con violenza contro di lei. L’uomo, Giuseppe Servidio di 42 anni, in preda alla furia l’ha più volte accoltellata.

Dopo averla uccisa è stato il marito ad allarmare le forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio avvenuto ieri in provincia di Cosenza. I sanitari non hanno potuto far nulla per la vittima, al loro arrivo infatti era già morta dissanguata, hanno potuto solo constatare il decesso. All’arrivo degli agenti il 42enne non ha opposto resistenza, lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio e portato in caserma.

Al momento non è noto il movente che abbia spinto Giuseppe Servidio a scagliarsi con ferocia contro la moglie. Dal loro matrimonio sono nati due figli, rimasti senza madre a causa del loro stesso padre, dopo aver confessato di aver ucciso la moglie lui dovrà scontare una pena per omicidio. Quello di Sonia Lattari è l’ennesimo femminicidio avvenuto nei giorni scorsi, altre donne sono state infatti uccise da mariti violenti

