Accoltellato dal figlio 18enne dopo una lite: voleva i soldi per la droga

È successo nella giornata di ieri 31 maggio 2021 a Roma, un uomo di 53 anni è stato accoltellato dal figlio di 18 anni all’interno del loro appartamento. Dopo una lite furiosa il ragazzo in preda alla rabbia ha iniziato a colpire il padre fino ad ucciderlo. Mentre il figlio lo accoltellava la vittima, Marco Svezia, ha cercato di chiedere aiuto ai vicini di casa urlando: “Mi sta uccidendo”.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Per il 53enne però non c’era più niente da fare, era già morto al loro arrivo. Gli agenti giunti all’interno dell’abitazione dopo aver visto l’uomo senza vita in una pozza di sangue hanno trovato Daniele, il figlio della vittima, in bagno con un coltello tra le mani. Anche il 18enne ha riportato alcune ferite, le sue però erano superficiali. Il ragazzo dopo aver ucciso il padre a coltellate aveva infatti provato a ferirsi da solo.

53enne accoltellato dal figlio dopo una lite, il ragazzo è stato arrestato

In stato di choc il figlio della vittima è stato trasportato all’ospedale, si trova ricoverato in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita. A fare il sopralluogo sul luogo dell’omicidio gli agenti della Polizia e la Polizia Scientifica. Alcuni vicini di casa hanno raccontato che i furiosi litigi tra padre e figlio erano frequenti. Più volte erano anche intervenute le forze dell’ordine per porre fine alle liti. I due litigavano perché il 18enne chiedeva continuamente soldi al padre per comprare la droga. Probabilmente ieri è andato su tutte le furie perché il padre non voleva assecondare l’ennesima richiesta di denaro. Daniele Svezia è stato arrestato con la grave accusa di omicidio volontario, gli agenti lo piantonano in ospedale.

LEGGI ANCHE -> Coppia gay aggredita a Palermo: “Mai vista tanta crudeltà gratuita”