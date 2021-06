Ha ucciso la moglie e tentato di strangolare il figlio: in carcere non parla

Dramma nella giornata di sabato, 19 giugno 2021 ad Arese, in provincia di Milano. Jaime Moises Rodriguez Diaz è accusato di aver ucciso la moglie, Silvia Susana Villegas Guzman. Dopo averle tolto la vita avrebbe provato anche ad uccidere il figlio di 18 anni. Stando alle informazioni sul caso dopo aver confessato al figlio di aver ucciso la madre gli ha detto che toccava anche a lui la stessa sorte.

L’uomo ha tentato di strangolare il figlio attorcigliandogli una cintura intorno al collo, all’inizio lui ha tentato di difendersi ma poi è svenuto. Probabilmente Il padre era convinto che fosse morto, lo ha quindi lasciato lì sul pavimento e si è chiuso in bagno. In casa al momento dell’omicidio e del tentato omicidio c’erano anche gli altri due figli della coppia, di 13 e 15 anni, sono stati proprio loro in preda alla paura ad allarmare le forze dell’ordine. A quanto pare marito e moglie litigavano spesso in modo violento, soprattutto a causa dell’eccessiva gelosia dell’uomo.

Ha ucciso la moglie poi ha provato ad uccidere anche il figlio, l’uomo in carcere non risponde alle domande

Giunti sul luogo della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi ad Arese, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della donna sul pavimento in camera da letto. La vittima aveva una ferita sul sopracciglio. Secondo una prima ipotesi l’uomo l’avrebbe uccisa soffocandola nel sonno, sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa della morte. In seguito all’arresto Jaime Moises Rodriguez Diaz è stato portato in ospedale dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di dieci giorno. L’uomo è stato poi portato nel carcere di San Vittore. Al momento ha scelto di non rispondere alle domande del pubblico ministero Giovanni Tarzia, si attende l’interrogatorio davanti al giudice.

