La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri a Porto Torres, in provincia di Sassari, dove un uomo di 40 anni si è scagliato con violenza contro il suocero, un poliziotto in pensione di 75 anni, Basilio Saladdino. L’aggressore, Fulvio Baule, in preda all’ira lo ha ucciso a colpi d’accetta, ha poi ferito gravemente la suocera Caterina Mancusa e l’ex moglie Ilaria Saladdino, si erano separati da poco.

Le vittime sono ricoverate, in pericolo di vita, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, da 48 ore sono in coma farmacologico. Il drammatico episodio è avvenuto per strada, davanti all’abitazione dei suoceri del 40enne, ad assistere alla sua furia omicida anche i figli, due gemellini di un anno. I rapporti erano tesi da tempo, già lo scorso agosto durante il battesimo dei gemelli era scoppiato un acceso litigio tra Fulvio Baule e il suocero davanti a tutti gli invitati.

Ieri la lite era inizialmente scoppiata tra il 40enne e l’ex moglie, in preda alla furia lui l’ha colpita con violenti calci e pugni. Quando i suoceri sono intervenuti per difendere la figlia l’uomo ha aggredito anche il 75enne, in poco tempo la situazione è degenerata. Baule fuori di sé ha preso dal portabagagli della sua auto un’accetta e ha ferito alla testa l’ex moglie. Ha poi ucciso il suocero e ferito la suocera. In seguito all’accaduto si è dato alla fuga, qualche ora dopo però si è recato in caserma e si è costituito.

