Dramma nella giornata di ieri, domenica 27 febbraio 2022 a Rho, comune della città di Milano. Un medico di 42 anni, Matteo Banderali, ha sparato all’interno della sua abitazione cinque colpi di pistola dopodiché si è chiuso in casa per ben otto ore. Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, i carabinieri hanno provato a lungo a convincerlo ad uscire.

Fuori dall’abitazione del 42enne situata in una frazione di Rho a Milano anche il padre, un medico in pensione di 70 anni. Per tutto il tempo l’uomo ha comunicato con lui tramite un megafono, nella speranza di convincerlo ad uscire di casa. Intorno alle 12 si ieri era stato proprio il 70enne ad allarmare i soccorsi dicendo che il figlio aveva fatto abuso di farmaci. Giunto sul posto il personale medico del 118 ha sentito i primi colpi di arma da fuoco, l’uomo ha poi sparato ancora, era da solo in casa.

Per otto lunghe ore i carabinieri e il padre del 42enne hanno cercato di negoziare con lui per farlo uscire dall’appartamento ma lui non rispondeva ai loro appelli. Alla fine non è stato necessario che gli agenti entrassero con forza in casa, l’uomo dopo ore ha infatti chiesto dell’acqua. Non appena gliel’hanno portata si è convinto e ha aperto la porta. L’uomo aveva fatto abuso di psicofarmaci, quando ha aperto la porta è stato subito portato in ospedale per i dovuti accertamenti. Fortunatamente non ha riportato ferite, a causa dei farmaci ingeriti era però in stato confusionale.

