Rho, minaccia la madre con un paio di forbici: 22enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna da tempo minacciata e maltrattata dal figlio 22enne tossicodipendente. I maltrattamenti avvenivano nella loro abitazione a Rho, comune della città di Milano. Il ragazzo di origine ucraina minacciava e spaventava la madre quando abusava di sostanze stupefacenti. Pochi giorni fa l’aveva minacciata con un paio di forbici dicendole che l’avrebbe usate contro di lei e che avrebbe fatto anche un video.

Nella serata di ieri 9 novembre, il 22enne ha minacciato di nuovo la madre con le forbici all’interno del loro appartamento. Stanca di subire le violenze verbali e le minacce del figlio violento e tossicodipendente, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri sera a Rho.

Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, in passato era già finito in carcere perché maltrattava la madre. Tornato a casa aveva ricominciato a minacciarla e maltrattarla psicologicamente facendola vivere nel terrore. Il più delle volte andava fuori di sé quando era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di San Vittore.