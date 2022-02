Federica morsa da una zecca 12 anni fa: lotta contro la malattia di Lyme

Federica Monte, una ragazza di 23 anni, in preda alla disperazione e allo sconforto ha raccontato la sua assurda storia in un’intervista rilasciata a Fanpage. La giovane ragazza nel 2010 mentre era in Toscana è stata morsa da una zecca, rimosso l’animale non avevano dato troppo peso alla cosa, non aveva preso nemmeno un antibiotico.

Nel 2016 a causa di un incidente stradale la malattia si è però ‘attivata’. All’inizio le era stata diagnosticata una ‘febbre di origine sconosciuta’, per anni è entrata e uscita dagli ospedali ma nessuno ha ancora trovato la cura per farla stare meglio. Nel 2021 arriva finalmente la diagnosi dalla Polonia, è affetta dalla malattia di Lyme, questa in Italia è davvero molto rara. La 23enne ha raccontato che le gira la testa e sviene subito quando prova ad alzarsi in piedi. Da settimane non ha più alcuna sensibilità alle gambe e non riesce a camminare.

Negli anni la febbre ha continuato a debilitarla causando anche un’aritmia al cuore. Dopo molti appelli Federica Monte ha catturato l’interesse e l’attenzione del noto infettivologo Matteo Bassetti. Quest’ultimo tramite mail ha fatto sapere che non ha ancora studiato a fondo il caso, ha però ordinato nuovi accertamenti.

La 23enne è consapevole del fatto che la sua vita non potrà essere quella di prima ma non perde la speranza, vuole restare in vita. Tra le varie cose ha ribadito: “Ormai la mia malattia di Lyme è arrivata al terzo stadio. Non sento più le gambe e non riesco più ad alzarmi a causa dell’aritmia, voglio solo vivere una vita normale, ho 23 anni e so che non tornerò più quella di prima, ma almeno continuare a vivere…“.

