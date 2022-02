Russia-Ucraina, Putin a Xi: “Pronti a condurre negoziati a Minsk”

La Russia questa mattina ha attaccato ancora l’Ucraina con nuovi missili, al momento i bombardamenti sembrano aver causato 194 vittime, tra loro non solo militari ma anche 57 civili. Anche il numero dei morti delle forze armate russe è in continuo aumento, sembra che dall’inizio dell’invasione già 450 militari russi hanno perso la vita.

Interfax fa sapere che per conquistare l’aeroporto di Gostomel in Hostomel sono stati distrutti 200 nazionalisti ucraini. Il presidente ucraino Zelesky ha fatto sapere tramite una diretta che non ha nessuna intenzione di lasciare il suo Paese, nemmeno la sua famiglia andrà in posti più sicuri. Ha poi invitato gli europei con esperienza di guerra a recarsi in Ucraina per combattere. Rivolgendosi ai civili ha poi detto di difendersi con le armi.

Intanto, sembra che la Russia sia pronta a trattare. Durante la telefonata con l’omologo cinese Xi Jinping Vladimir Putin ha riferito che la Russia “è disposta a condurre negoziati ad alto livello con l’Ucraina”. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha fatto sapere che il presidente dell’Ucraina si è detto disposto a discutere dello status neutrale dell’Ucraina. Putin ha risposto dicendo di essere pronto ad inviare a Minsk “una delegazione russa a livello di rappresentanti dei ministeri di Difesa ed Esteri e dell’amministrazione residenziale per negoziati con la delegazione ucraina”.