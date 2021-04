Chicago, bimba di 7 anni uccisa fuori dal McDonald’s: il padre è grave

Dramma nella giornata di ieri, domenica 18 aprile 2021 a Chicago. Una bambina di soli sette anni ha perso la vita in seguito ad una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un McDonald’s. La giovanissima vittima si trovava all’interno dell’auto insieme al padre. Anche l’uomo è rimasto gravemente ferito, ma non è morto.

La vittima è Jaslyn Adams. É stata colpita diverse volte durante la sparatoria. In seguito alla tragica vicenda è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Giunta in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il padre Jontae Adams è stato colpito al busto con dei colpi di arma da fuoco, si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

In un’intervista concessa al Chicago Sun-Times un dipendente del McDonald’s che ha assistito alla drammatica vicenda ha raccontato che dopo essere uscite da un’auto grigia due persone hanno iniziato a sparare contro l’auto in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn. Al momento non sembrano essere stati ancora rintracciati gli autori del violento e tragico episodio. Non è nemmeno noto il motivo che li abbia spinti ad aprire il fuoco contro padre e figlia. In preda alla disperazione la zia della bambina di sette anni rimasta uccisa nella sparatoria ha fatto sapere che era dolce e bellissima. Ha poi detto che amava ballare e fare video su TikTok. L’intera comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia, in attesa che si scoprano le ragioni del folle gesto e che venga fatta giustizia.

Negli ultimi giorni sono state diverse le sparatorie che hanno colpito il territorio americano. Questo ha riacceso il dibattito sull’accesso alle armi. La popolazione in protesta chiede a Biden di intervenire.

